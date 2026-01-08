Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Calculan cuánto dura la pérdida de peso tras usar medicamentos 'milagro' para adelgazar

Un análisis elaborado por un experto de Oxford apunta que existe un lado oculto en los fármacos adelgazantes, podrían generan un efecto rebote en menos de dos años.

Una mujer con sobrepeso

Una mujer con sobrepesoPexels

Los fármacos adelgazantes se han popularizado mucho en los últimos años. Comenzaron como un medicamento para la diabetes, pero se han extendido poco a poco también como un modo de adelgazar de forma más rápida o sencilla. Han generado siempre una gran polémica en torno a su uso, su recomendación...y en muchas ocasiones se ha cuestionado la eficacia o no de los mismos.

Posibles efectos

Ahora, un exhaustivo análisis encargado de revisar varios estudios universales apunta a posibles efectos rebote a raíz de estos medicamentos. Las personas que dejan de tomar estos fármacos recuperar el peso perdido en menos de 1,7 años. Esta recuperación es aún más rápida de la que se observa tras abandonar una dieta o programa de perdida de peso convencional, donde el retorno a los kilos originales conlleva casi cuatro años.

El análisis liderado por un profesor de la Universidad de Oxford muestra que en los primeros 12 meses de suspensión del tratamiento médico, las personas recuperan una media de 4,8 kilogramos si usaron cualquier tipo de medicamento, que puede ascender a 6 o incluso 9 kilos en función de las características del fármaco utilizado.

Lo que más preocupa a los expertos no es la ganancia de peso tras dejar los fármacos, sino los posibles efectos que puede provocar dejar estos medicamentos para la salud cardiovascular y metabólica. Es decir, estos fármacos tienen un efecto positivo en el control del colesterol, de los triglicéridos o de la glucosa en ayunas. Una vez que se dejen de tomar estos fármacos, los indicadores de los pacientes podrían regresar al punto en el que partieron antes de tomar los fármacos.

Recuperación más rápida de peso

Según el análisis, una gran diferencia entre recuperar peso tras usar medicamentos y recuperarlo tras realizar una dieta, se explica principalmente porque con los fármacos se pierde más peso y más rápido, que con una dieta convencional. Por eso también la recuperación de ese peso, en un posible efecto rebote, podría ser más rápida.

La mejor dieta siempre es nuestra salud

A pesar de la efectividad de estos fármacos, las dietas milagro no existen. Siempre hay que combinarlo con deporte y una vida saludable y activa. Según los expertos, no debemos de olvidar la importancia de cuidar nuestra dieta y nuestra salud.

