Cada día se producen unos 17.000 fallos en la medicación que se les da a los pacientes ingresados en España

La Fiscalía de Burgos ha abierto una investigación tras la muerte de dos pacientes con cáncer a los que se les habría administrado un fármaco incorrectamente preparado.

El caso, ocurrido en un hospital de la provincia, ha reabierto el debate sobre la seguridad del paciente y la dimensión real de los errores en la medicación dentro del sistema sanitario español.

Según fuentes judiciales, la investigación busca esclarecer si la preparación del medicamento incumplió los protocolos establecidos y si ese fallo tuvo una relación directa con el fallecimiento de los dos pacientes oncológicos.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el centro ni sobre el tipo de fármaco implicado, mientras se analizan historiales clínicos y procedimientos internos.

Este suceso pone el foco en una realidad que los propios profesionales sanitarios llevan tiempo advirtiendo: los errores de medicación no son episodios aislados, sino un problema estructural que afecta a la seguridad asistencial.

Miles de errores cada día

Los datos oficiales disponibles confirman la magnitud del problema. El último Informe de la Estrategia de Seguridad del Paciente, elaborado por el Sistema Nacional de Salud, estima que en España se producen alrededor de 17.500 fallos diarios relacionados con la medicación en pacientes hospitalizados.

Esto equivale a una media de 17 errores por cada 100 pacientes ingresados.

El informe, que evaluó la situación hasta el año 2020, señala que estos errores pueden producirse en cualquiera de las fases del proceso: prescripción, preparación, dispensación o administración del fármaco. Aunque no todos tienen consecuencias graves, algunos pueden derivar en daños severos o incluso en la muerte del paciente.

Silencio en los hospitales

Desde entonces, las cifras no se han actualizado. Fuentes del sector sanitario reconocen que existe reticencia a notificar los errores por temor a sanciones disciplinarias o a responsabilidades legales. Ese clima de desconfianza dificulta la obtención de datos precisos y, según los expertos, limita la capacidad del sistema para aprender de los fallos y prevenirlos.

