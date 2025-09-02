Un banquete con sorpresa: al menos 46 afectados por salmonella en una boda en Cantabria

La Consejería de Salud de Cantabria ha confirmado que está investigando un brote de salmonella detectado en un banquete de boda celebrado en Escalante el pasado 23 de agosto. Según los datos disponibles, al menos 46 personas resultaron afectadas de un total de 105 comensales.

El consejero de Salud, César Pascual, explicó este martes que el brote se está analizando desde el punto de vista del origen y trazabilidad. La mayoría de los afectados han presentado síntomas leves, lo que dificulta el seguimiento médico porque en muchos casos no se han tomado muestras. Según lo que ha informado la Conserjería a Europa Press, alrededor del 35% de los invitados desarrollaron algún tipo de sintomatología relacionada con la gastroenteritis.

Estudio en marcha

Pascual añadió que, al igual que ocurrió con el reciente brote de rotavirus en la playa de Galizano, Salud Pública está realizando un estudio completo y no ofrecerá novedades hasta disponer de resultados concluyentes.

Las declaraciones del consejero se produjeron tras la firma del pacto sanitario con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria y en respuesta a preguntas de la prensa después de que El Diario Montañés adelantara la noticia.

Posibles síntomas

La salmonelosis se trata de una enfermedad bacteriana común que afecta al tubo intestinal, y se suele contagiar a través del agua o alimentos contaminados. Algunas personas pueden no presentar síntomas, pero los más comunes son: diarrea, fiebre y calambres abdominales (estomacales).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com