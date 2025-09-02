Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Bacteria salmonella

Un banquete con sorpresa: al menos 46 afectados por salmonella en una boda en Cantabria

La Consejería de Salud está investigando un brote de gastroenteritis causado por una contaminación de salmonella en el banquete de una boda celebrada el pasado 23 de agosto en Escalante con, al menos, 46 afectados.

Un banquete con sorpresa: al menos 46 afectados por salmonella en una boda en Cantabria

Un banquete con sorpresa: al menos 46 afectados por salmonella en una boda en CantabriaFreepik

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

La Consejería de Salud de Cantabria ha confirmado que está investigando un brote de salmonella detectado en un banquete de boda celebrado en Escalante el pasado 23 de agosto. Según los datos disponibles, al menos 46 personas resultaron afectadas de un total de 105 comensales.

El consejero de Salud, César Pascual, explicó este martes que el brote se está analizando desde el punto de vista del origen y trazabilidad. La mayoría de los afectados han presentado síntomas leves, lo que dificulta el seguimiento médico porque en muchos casos no se han tomado muestras. Según lo que ha informado la Conserjería a Europa Press, alrededor del 35% de los invitados desarrollaron algún tipo de sintomatología relacionada con la gastroenteritis.

Estudio en marcha

Pascual añadió que, al igual que ocurrió con el reciente brote de rotavirus en la playa de Galizano, Salud Pública está realizando un estudio completo y no ofrecerá novedades hasta disponer de resultados concluyentes.

Las declaraciones del consejero se produjeron tras la firma del pacto sanitario con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria y en respuesta a preguntas de la prensa después de que El Diario Montañés adelantara la noticia.

Posibles síntomas

La salmonelosis se trata de una enfermedad bacteriana común que afecta al tubo intestinal, y se suele contagiar a través del agua o alimentos contaminados. Algunas personas pueden no presentar síntomas, pero los más comunes son: diarrea, fiebre y calambres abdominales (estomacales).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

España bate récords en emisiones de monóxido de carbono por incendios: el nivel más alto en 23 años, según la OMS

Monóxido de carbono

Publicidad

Salud

Un banquete con sorpresa: al menos 46 afectados por salmonella en una boda en Cantabria

Un banquete con sorpresa: al menos 46 afectados por salmonella en una boda en Cantabria

Imagen de una persona haciéndose la manicura.

La Unión Europea prohíbe dos ingredientes de los esmaltes de uñas por ser cancerígenos

Las gaviotas pueden dispersar malas hierbas a grandes distancias y entre distintos habitats

Piden extremar la precaución en País Vasco tras detectar casos de gripe aviar

Medicamentos en una farmacia
Farmacias

Farmacias en primera línea: el sistema que organiza tu medicación y reduce ingresos hospitalarios

Dr. Alejandro Rodríguez, cirujano vascular del -CHUS-Hospital Clinico-Universitario de Santiago de Compostela
Cirujías

El Hospital de Santiago, primero del mundo en operar aneurismas a través de la muñeca: "los riesgos se reducen mucho"

Joven con problemas de salud mental
Salud Mental

La salud mental de los jóvenes se desploma y transforma la curva de la felicidad

El patrón de la curva del bienestar ha cambiado con los años, ahora los mayores problemas de la vida se dan en la juventud y no en la mediana edad.

Plancha de pelo
Planchas de pelo

¿Por qué es perjudicial para los pulmones plancharse el pelo? La advertencia de los expertos

El calor de las planchas de pelo libera miles de millones de nanopartículas respirables, según un estudio de Purdue

Terapia con ventosas

Los peligros del 'cupping', una práctica que Sanidad ve como pseudoterapia: "Los beneficios no superan los riesgos"

Gusanos para evitar las reinfecciones

Gusanos para evitar las reinfecciones: hallan un mecanismo que 'recuerda' la respuesta inmunitaria ante un virus

Consumo sal

La OMS alerta que el exceso de sal provoca 1,9 millones de muertes cada año: España consume casi el doble de lo recomendado

Publicidad