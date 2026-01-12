Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Atlas celular

Un atlas celular con inteligencia artificial abre la puerta a diagnósticos más rápidos de enfermedades inflamatorias

El proyecto, liderado desde Barcelona y publicado en Nature Medicine, analiza más de 6,5 millones de células de más de 1.000 personas.

El equipo del CNAG a cargo del estudio

El equipo del CNAG a cargo del estudio | Europa Press

Publicidad

Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado el primer atlas celular de la inflamación, una herramienta basada en inteligencia artificial que aspira a transformar el diagnóstico de enfermedades inflamatorias y avanzar hacia una medicina más precisa. El proyecto está liderado por el Centro Nacional de Análisis Genómico, con la colaboración de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, y sus resultados se han publicado en la revista Nature Medicine.

El atlas constituye una base de datos sin precedentes que reúne el análisis de más de 6,5 millones de células sanguíneas procedentes de más de 1.000 personas. En el estudio se incluyen tanto individuos sanos como pacientes diagnosticados con 19 enfermedades distintas, entre ellas patologías infecciosas, inmunológicas y ciertos tipos de cáncer.

Comprender la inflamación desde la célula

El objetivo principal del trabajo ha sido desentrañar cómo se desregula la inflamación y qué mecanismos siguen las células inmunitarias cuando el organismo se enfrenta a infecciones como el Covid-19, enfermedades autoinmunes como la psoriasis o la artritis reumatoide, y tumores como el cáncer de mama o el colorrectal. Según explican los investigadores, estos procesos seguían siendo en gran medida una incógnita para la comunidad científica.

El estudio propone un cambio de enfoque: convertir las propias células en biomarcadores. La premisa es que las células, al circular por el cuerpo humano, acumulan información clave sobre las enfermedades. Mediante un análisis detallado de los distintos estados celulares, el atlas permite identificar huellas específicas asociadas a cada patología.

Señales moleculares como guía diagnóstica

A partir del nuevo atlas, el equipo ha logrado identificar indicadores moleculares que funcionan como "señales guía". Estas permiten profundizar en la biología subyacente de las enfermedades inflamatorias y clasificarlas con mayor precisión. Para ello, se han analizado genes inflamatorios responsables de coordinar la respuesta inmunitaria.

Los investigadores han descrito programas genéticos que activan las células inmunes, dirigen su desplazamiento, refuerzan la defensa frente a agentes dañinos y desencadenan los mecanismos de protección del organismo. Este conocimiento facilita diferenciar unas enfermedades de otras y clasificar a los pacientes en función de sus firmas inflamatorias específicas.

La inteligencia artificial como aliada

Uno de los elementos centrales del proyecto es la aplicación de inteligencia artificial para interpretar la enorme cantidad de datos generados. El estudio emplea modelos de IA capaces de clasificar a los pacientes a partir de la información obtenida de células individuales incluidas en los distintos mapas del atlas.

En concreto, el equipo ha desarrollado un modelo de IA generativa que aprende de los estados celulares y de la actividad genética recogida en la base de datos. El objetivo es que este sistema pueda proyectar patrones biológicos sobre futuros pacientes, facilitando diagnósticos más rápidos y ajustados a cada caso.

El atlas se ha publicado como un recurso de código abierto y ya se ha probado con muestras de pacientes como herramienta diagnóstica personalizada. En la actualidad, el equipo trabaja en una nueva fase del proyecto centrada en definir protocolos de calidad y estandarización de datos, un paso clave para que esta tecnología pueda integrarse de forma segura y eficaz en la práctica clínica habitual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Cirugías Low-cost: 7 de cada 10 cirujanos han atendido en hospitales públicos a víctimas del turismo estético

Imagen de archivo de una cirugía

Publicidad

Salud

El equipo del CNAG a cargo del estudio

Un atlas celular con inteligencia artificial abre la puerta a diagnósticos más rápidos de enfermedades inflamatorias

El cirujano torácico Diego González Rivas

"Confío en ti": la llamada de Nochevieja, un tumor de cuatro kilos y la cirugía que llegó a tiempo

Boticaria García da consejos sobre comenzar una dieta y los suplementos: "No hay que hacer dietas agresivas, sino reducir un 10%"

Boticaria García da consejos sobre comenzar una dieta y los suplementos: "No hay que hacer dietas agresivas, sino reducir un 10%"

Imagen de archivo de Urgencias.
SANIDAD

Urgencias al límite: cuando la puerta de entrada del sistema sanitario amenaza con colapsar

Baliza V16
Salud

Los cardiólogos avisan de que las balizas V16 pueden interferir en los marcapasos

Todos los casos de la viruela del mono en España hasta ahora
Viruela del mono

Detectan por primera vez en Baleares la variante más peligrosa de la viruela del mono: el virus mpox clado I

Esta variante posee una mayor tasa de mortalidad que el virus mpox clado II, y es la primera vez que se registra en el archipiélago balear.

Una mujer con sobrepeso
Dietas

Calculan cuánto dura la pérdida de peso tras usar medicamentos 'milagro' para adelgazar

Un análisis elaborado por un experto de Oxford apunta que existe un lado oculto en los fármacos adelgazantes, podrían generan un efecto rebote en menos de dos años.

Alzheimer

Un análisis con una gota de sangre podría adelantar el diagnóstico del alzhéimer

Un jabalí en Barcelona

Detectan 18 nuevos casos de peste porcina africana y 230.000 gallinas son sacrificadas por la Gripe Aviar

Imagen de archivo de una tomografía

Una IA consigue detectar tumores mortales que los médicos pasaban por alto

Publicidad