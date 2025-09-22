Arranca la campaña de vacunación contra la gripe y la covid-19 en Cataluña

La nueva campaña de vacunación de otoño contra la gripe y la covid-19 en Cataluña 2025-2026 ha comenzado este lunes por la mañana, como ya es habitual, priorizando a los colectivos más frágiles: personas que viven en residencias, mayores de 80 años o más y mujeres embarazadas. El objetivo principal es proteger a las personas más vulnerables ante las complicaciones que pueden derivarse de ambas infecciones.

Será a partir del 13 de octubre cuando la vacunación se abrirá en el resto de los grupos poblacionales incluidos en la campaña, con el objetivo de mejorar las coberturas. Aun así, este año la campaña cuenta con una novedad: se adelantará la vacunación de niños menores de 5 años y personal sanitario.

Ingresados ​​por gripe, la mayoría no vacunados

El perfil de los pacientes ingresados por gripe lo ocupa sobre todo aquellos que no han sido inmunizados. De hecho, el 75% de los pacientes ingresados ​​en las unidades de cuidados intensivos (UCI) por esta enfermedad durante la pasada campaña 2024-2025 no estaban vacunados. Los sanitarios recuerdan que la inmunización contra la gripe y la covid-19 son esenciales en la protección frente a complicaciones de la población más vulnerable, especialmente de las personas de mayor edad, los niños menores de 5 años y las personas con alguna afección de riesgo.

En cuanto a la incidencia estimada del virus de la gripe, durante esta última temporada fue de un 35,6% superior a la anterior, pero, en cambio, la gravedad fue menor. El SARS-CoV-2 se mantuvo a niveles basales sin picos epidémicos relevantes.

Balance de la temporada anterior

El pasado año se administraron más de 952.000 dosis de vacuna contra la cóvid-19 y más de 1,4 millones de dosis de vacuna contra la gripe. En el antigripal se logró una cobertura del 66,4% en personas de 80 años o más; del 46,9% a partir de 60 años y de un 21,9% en menores de 60. En el caso de la covid-19, la cobertura fue del 56,5% en 80 o más; del 37,14% para personas a partir de 60 años y del 9,84% en menores de 60.

En lo que respecta a este año, se han comprado 1,6 millones de dosis de vacuna contra la gripe y se distribuirán las que sean necesarias contra la covid para los colectivos recomendados. El principal objetivo es proteger a la población más vulnerable ante los virus respiratorios antes del inicio del período de máxima incidencia, previsto en diciembre para evitar complicaciones graves.

La segunda fase se iniciará el 13 de octubre con el resto de los colectivos indicados, como son las personas a partir de 60 años, menores de esta edad con afecciones de riesgo, residentes en centros de atención a la discapacidad, docentes y personal de servicios esenciales, entre otros.

Perfiles recomendados para vacunarse

Por un lado, el Departament de Salud recomienda la vacuna contra la gripe y la covid-19 a embarazadas -en cualquier trimestre del embarazo-. Vacunarse reduce posibles complicaciones en el parto prematuro o cesárea, y protege tanto a la embarazada como al bebé durante los primeros meses de vida.

Además, la vacunación contra la gripe se recomienda también a todo el personal de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Vacunarse es clave para prevenir la enfermedad y sus posibles complicaciones. También para reducir la probabilidad de transmitir el virus a su entorno ya los pacientes que atienden.

Para pedir día y hora para las vacunas es necesario solicitarlo a través de Mi Salud, preferentemente, en el apartado de 'Citas', clicando en 'Citas y consultas de atención primaria' y eligiendo la opción 'Vacunación'. También se puede poniendo en contacto directamente en el centro de atención primaria (CAP) de referencia.

