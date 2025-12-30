Confirman que el brote de peste porcina africana no salió del laboratorio de la Generalitat

Un bocadillo de embutido contaminado, migración de jabalíes infectados, garrapatas transmisoras del virus o un laboratorio, son algunas de las hipótesis que se plantean por las que pudo haberse originado el brote de peste porcina africana (PPA) en la zona de Cerdanyola del Vallès en Barcelona.

Sin embargo, entre todas ellas, sospechaban que la cepa procediese de un laboratorio que trabaja con el virus. Bajo el foco de la investigación se puso el laboratorio IRTA-CReSA (Centro de Investigación en Sanidad Animal). De este modo, el pasado 18 de diciembre, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil se personaron en el lugar para iniciar una investigación.

Casi dos semanas después, los análisis genéticos han confirmado que el brote no salió del laboratorio de la Generalitat. Así lo ha comunicado el profesor de investigación ICREA afiliado al Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) y al Barcelona Supercomputing Center (BSC), Toni Gabaldón, en una reunión informativa.

"En ningún caso hemos encontrado una coincidencia entre el virus del brote y las muestras analizadas en el laboratorio", aclaraba Gabaldón. La noticia se ha conocido tras detectar el lunes dos nuevos casos positivos de PPA en la zona, que se suman a los ya confirmados y conforman un total de 29 jabalíes infectados. Cabe destacar que todos han sido hallados en el primer radio a seis kilómetros del entorno de Collserola.

El instituto ha secuenciado 17 muestras de las 19 analizadas en el laboratorio, así como 800 de brotes del virus en todo el mundo. Subraya que "en ningún caso", ninguna de ellas coinciden con el detectado en la región catalana.

Pendientes de confirmación

No obstante, ha explicado que la posibilidad de que el brote pueda haber salido de las dos muestras pendientes es "remota", ya que se encuentran congeladas desde hace más de cinco años. Aunque ha destacado que el resultado "en ningún caso es concluyente" porque hasta que no lo confirme el Ministerio y el laboratorio europeo de referencia, no se puede descartar en su totalidad.

"Espero los mismos resultados, pero hay que esperar a los resultados del Ministerio o del laboratorio que Bruselas considera de referencia", señala. Además añade que "sería una gran sorpresa que fueran distintos", ya que el conseller Òscar Ordeig informó que la audioría del comite auditor creado por la Generalitat "valida las instalaciones, protocolos y forma de trabajar" del laboratorio Irta-CReSA.

Afecta al sectos ganadero

Esta enfermedad que afecta a jabalíes, cerdos y otros ganados porcinos, ha encendido las alarmas en el sector ganadero catalán y resto del país. Aunque no afecta a los humanos, las exportaciones de carne porcino a países terceros sufrieron las consecuencias del brote.

A principios de diciembre se bloquearon 121 certificados de exportación, explicó el director general de Sanidad y de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, quien detalló que ahora iban a "empezar a negociar país por país".

Países como México, Brasil, Japón, Taiwán, Argentina, Reino Unido, Colombia, Corea del Sur o Malasia, son algunos de los países que han prohibido comprar carne de cerdo español. Sin embargo, otros como China solo han detenido la exportación de cerdo español.

