Rodrigo Rato carga contra Mariano Rajoy por confabularse con sus "competidores", especialmente con Francisco González, para apartarle de su cargo

EN EL JUICIO POR BANKIA

"En mi conciencia no había ninguna sensación de que tuviéramos un problema de salvedades, nadie me lo había transmitido", ha insistido Rodrigo Rato ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, a la que ha reconocido que si bien el socio auditor de Deloitte había mostrado su preocupación por la valoración de las acciones, no se lo trasladó.