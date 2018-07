Rivera, a Iglesias: "Nadie más que usted es responsable de que Rajoy sea presidente"

DURANTE EL DEBATE DE LA MOCIÓN DE CENSURA

Rivera ha culpado al líder de Podemos de ser el responsable de que Rajoy sea hoy presidente, insistiendo en que "si Podemos no existiera", el líder del PP no sería presidente del Gobierno. El líder de Ciudadanos ha acusado a Iglesias de ser "el candidato menos valorado por los españoles, un candidato que no genera consenso".