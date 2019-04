Ricky Martin busca ocupar el hueco de 'Despacito' el próximo verano con 'Fiebre': "Lo que corre por mi vida es fusión"

Vuelve a jugar con el reguetón

Ricky Martin asegura sobre su música: "Yo no puedo meterme solo en el género del pop, en el que he nacido; si puedo jugar un poco con el reguetón, con el jazz o con el rock, ¿por qué no? Además, ellos dos son guerreros que siempre están pensando y que tienen una marcha creativa muy contagiosa". Además, no descarta hacer trap siempre que "se haga bien".