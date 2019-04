Rescatan a dos menores que vivían encerrados en el domicilio familiar desde hace más de siete años

EN ALICANTE

La madre de los menores ha sido detenida por delitos de malos tratos en el ámbito familiar y detención ilegal de los mismos. Desde que llegaron hace más de siete años de Suiza, los menores no salían de casa, no recibían asistencia médica y no estaban escolarizados. La mayor de los hermanos pidió auxilio a través de la fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo.