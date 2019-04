Renzi anuncia su dimisión tras la "clara derrota" de su propuesta en el referéndum constitucional

ADMITE SU CULPA

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, reconoció desde la sede del Gobierno que "el 'no' ha vencido" en el referéndum sobre la reforma constitucional que sometió a la votación de sus conciudadanos. "Hemos tenido millones de votos pero no son suficientes", agregó Renzi, quien afirmó: "me corresponde la responsabilidad de la derrota".