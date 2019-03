Ramos: "Jordi Alba es uno de los mejores laterales del mundo, pero el míster decide"

"ME SIENTA BIEN TIRAR PENALTIS"

"A pesar de ser sevillista, siempre me he identificado con las grandes aficiones, y la del Betis lo es", afirmó Sergio Ramos en rueda de prensa. El central también defendió a Jordi Alba, que aún no ha ido convocado con Luis Enrique: "Para mí es uno de los mejores laterales del mundo, pero el míster es más idóneo a la hora de seleccionar".