Rajoy reconoce que no va al cine

TITULARES DE MARIANO RAJOY

Reconoce que no ha visto ninguna de las películas nominadas a los Goya. "No las he podido ver, para mi desgracia no voy al cine, leo novelas", ha explicado, y ha aprovechado para recomendar 'Patria', de Fernando Aramburu y 'Cuando estábamos vivos', de Mercedes Vega.