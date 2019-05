Rajoy ofrece "toda su colaboración y su mejor voluntad de diálogo siempre dentro de la ley al Gobierno que se constituya en Cataluña"

RUEDA DE PRENSA TRAS EL 21-D

El presidente del Gobierno, que ha comparecido en el Palacio de La Moncloa para hacer una primera valoración de los resultados en las elecciones autonómicas en Cataluña, ha rechazado la propuesta hecha por Carles Puigdemont de mantener una reunión en un país que no sea España. Mariano Rajoy ha expresado su confianza "en que en Cataluña se abra a partir de ahora una etapa basada en el diálogo y no en el enfrentamiento, en la cooperación y no en la imposición, en la pluralidad y no en la unilateralidad".