Rajoy no ha llamado todavía a Pedro Sánchez para felicitarlo "por no molestar"

"NO VA A HABER ADELANTO DE ELECCIONES"

Mariano Rajoy ha confesado que todavía no ha llamado a Pedro Sánchez "por no molestar", aunque lo hará. El presidente del Gobierno no se plantea un adelanto de las elecciones por la nueva situación creada por la vuelta de Sánchez al liderazgo socialista. Supone que el PSOE seguirá defendiendo la unidad de España, la política europea o la de defensa, y que para el resto de los asuntos buscará otros apoyos, como lo ha hecho hasta ahora con los presupuestos o el decreto de la estiba.