Quim Torra: "No iremos a defendernos, vamos a acusar al Estado de esta farsa"

TRAS LA POLÉMICA POR SUS PALABRAS DE HACE UNOS DÍAS

Quim Torra ha lamentado no vivir en una "situación normal" si no en un momento de "excepcionalidad política absoluta". Por eso ha asegurado que no van a defenderse de nada ya que cree que hicieron "lo que tenían que hacer". En esa misma línea ha asegurado que no se han olvidado del 1-0 y del 27-O ya que, según explica, si se olvidan " no seremos leales ya no solo al mandato del pueblo, sino a tantas generaciones pasadas que lucharon para eso".