¿Qué apoyos necesita el PSOE para que prospere su moción de censura a Rajoy?

NO TIENE EL APOYO DE C'S

Para que la moción prospere el PSOE necesita los votos de Podemos y de los partidos nacionalistas e independentistas: ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias, después de que Ciudadanos anunciara que no apoyará está medida si no que presentarán su propia moción si Mariano Rajoy no convoca elecciones.