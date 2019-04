Podemos impulsaría otra moción de censura contra Rajoy si fracasa la del PSOE

PARA QUE HAYA ELECCIONES LO ANTES POSIBLE

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que la opción de prestar diputados a Ciudadanos para que ellos registren la moción de censura no tiene sentido. "Nosotros no necesitamos prestar diputados a nadie. Ciudadanos no puede presentar una moción, nosotros sí", señalaba en declaraciones a los periodistas.