Pedro Sánchez participa en Bruselas en su primer Consejo Europeo esperanzado en avanzar en una postura común de la UE ante la inmigración

SE REUNIRÁ TAMBIÉN CON JUNCKER

Será la primera ocasión en la que Pedro Sánchez acude al Consejo Europeo y también a una reunión de los máximos dirigentes socialistas europeos desde que accedió a la Presidencia del Gobierno. Su primera reunión ha sido con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. Ambos se han saludo sonrientes y delante de los medios gráficos, Juncker lo ha recibido con la frase: "Este es el nuevo chico" ("This is the new guy")