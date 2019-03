Los seis detenidos por el presunto fraude en los cursos de formación de UGT quedan en libertad sin cargos

NO HAN DECLARADO

Los seis detenidos se han acogido a su derecho a no declarar ante el juzgado. El ex secretario general de UGT-Asturias Justo Rodríguez ha negado que desde el sindicato se cometiera "ninguna irregularidad" en la gestión de subvenciones. Por su parte, el ex responsable de Formación del sindicato, ha tachado de "desproporcionada" la operación.