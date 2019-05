Neymar, presentado con el PSG: "No he venido aquí a buscar protagonismo, mi motivación no es el dinero"

PRESENTACIÓN DEL JUGADOR EN PARÍS

Neymar ya ha sido presentado como nuevo jugador del PSG: "El dinero no es mi motivación", asegura tras convertirse en el fichaje más caro de la historia. Sobre el 'se queda' de Piqué: "Le dije que no pusiese la foto, aún no lo tenía decidido". Y un mensaje para el Barcelona: "Yo no he faltado el respeto al club o a los seguidores.