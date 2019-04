Neymar niega una mala relación con Emery y Cavani: "Están inventando muchas historias que no son verdad"

"CONTINÚO FELIZ EN EL PSG"

El futbolista brasileño se mostró molesto por las informaciones que hablan sobre una mala relación con Emery y algunos de sus compañeros en el PSG. "Es una cosa que me viene incomodando, las invenciones de los que no están dentro del club, que no están en nuestro día a día, hablan tonterías, inventan cosas, y eso acaba incomodándome", explicó Neymar.