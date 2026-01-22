Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra Ucrania

Zelenski anuncia una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes

Volodímir Zelenski ha anunciado el encuentro. Sería el primero entre los tres países bajo el marco de la guerra en Ucrania.

Imagen de archivo de Zelenski, Trump y Putin.

Imagen de archivo de Zelenski, Trump y Putin.Antena 3 Noticias

Publicidad

Luis Alcantud
Publicado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado este jueves que se va a producir en Emiratos Árabes Unidos una reunión trilateral entre Kiev, Estados Unidos y Rusia. Sería el primer encuentro entre estos tres países bajo el marco de la invasión rusa de Ucrania. Zelenski ha participado en el Foro Económico Mundial en Davos el mismo día en el que se ha producido un encuentro bilateral con Donald Trump.

Durante el encuentro con el presidente de EEUU, Zelenski ha asegurado que han discutido sobre garantías de seguridad y un paquete económico. También ha revelado que los dos hablaron sobre la secuencia de cómo llevar las conversaciones en curso sobre el fin de la guerra a "negociaciones reales".

"Un largo camino por recorrer"

Por su parte, Donald Trump Trump ha señalado tras reunirse con Zelenski que falta "un largo camino por recorrer" para un acuerdo en Ucrania. Ha esgrimido que la conversación con Zelenski ha sido buena, aunque ha evitado comentar el contenido de la misma, que no habría producido avances significativos. El presidente de Estados Unidos se ha limitado a señalar ante los medios que "la guerra tiene que acabar".

"Esperamos que termine. Hay mucha gente muriendo", ha destacado el mandatario estadounidense, quien ha reiterado que "todos quieren que termine la guerra". Mientras, el líder ucraniano ha criticado duramente la inacción de Europa en un mundo lleno de desafíos, incluida la guerra rusa contra su país, al afirmar que "nada ha cambiado" en un año y asegurar que a veces se siente como en la película 'El día de la marmota'.

Zelenski lamentaba en Davos que que el presidente ruso, Vladímir Putin, no esté siendo juzgado como el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, que fue capturado en enero y llevado ante la justicia estadounidense en una operación dentro del país caribeño ordenado por Donald Trump. "El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado", ha dicho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Qué ha pactado Trump con la OTAN para frenar la tensión por Groenlandia

Donald Trump y Mark Rutte, reunidos en Davos

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de Zelenski, Trump y Putin.

Zelenski anuncia una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes

Dingo australiano

Una joven de 19 años es encontrada muerta en una playa entre perros salvajes

Detenciones de los agentes del ICE

Polémica en Estados Unidos: agentes de inmigración detienen a un niño de 5 años en Minnesota

El pacto entre Trump y Rutte sobre Groenlandia
Groenlandia

Qué ha pactado Trump con la OTAN para frenar la tensión por Groenlandia

A la izquierda, el secretario de la OTAN, Mark Rutte, a la derecha, el presidente de EEUU, Donald Trump
Groenlandia

Trump anuncia un principio acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retira su amenaza de imponer aranceles contra Europa

Los vídeos de los groenlandeses atacando a Trump
Groenlandia

¿Adictos al fentanilo? Los groenlandeses responden a Trump con memes en redes sociales

Los ciudadanos tiran de sarcasmo ante la aspiración del presidente estadounidense de hacerse con la isla: "Llevando la cultura estadounidense a Groenlandia".

Nuuk, en Groenlandia
Groenlandia

La guía de emergencia de Groenlandia para prepararse tras las amenazas de Trump

El Ejecutivo del territorio autónomo danés recomienda a la población prepararse para cinco días de emergencia, en plena atención global por el interés de Donald Trump en la isla ártica.

Trump en Davos

Trump afirma que necesita Groenlandia y que Europa "no avanza en la dirección correcta", pero no recurrirá a la fuerza

Imagen de archivo de una votación en el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo echa el freno al acuerdo UE-Mercosur y recurre a Luxemburgo

Foto de archivo de un cuchillo

Una mujer apuñala a su marido después de que él le dijera que había sacrificado a sus perros

Publicidad