Zelenski anuncia una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado este jueves que se va a producir en Emiratos Árabes Unidos una reunión trilateral entre Kiev, Estados Unidos y Rusia. Sería el primer encuentro entre estos tres países bajo el marco de la invasión rusa de Ucrania. Zelenski ha participado en el Foro Económico Mundial en Davos el mismo día en el que se ha producido un encuentro bilateral con Donald Trump.

Durante el encuentro con el presidente de EEUU, Zelenski ha asegurado que han discutido sobre garantías de seguridad y un paquete económico. También ha revelado que los dos hablaron sobre la secuencia de cómo llevar las conversaciones en curso sobre el fin de la guerra a "negociaciones reales".

"Un largo camino por recorrer"

Por su parte, Donald Trump Trump ha señalado tras reunirse con Zelenski que falta "un largo camino por recorrer" para un acuerdo en Ucrania. Ha esgrimido que la conversación con Zelenski ha sido buena, aunque ha evitado comentar el contenido de la misma, que no habría producido avances significativos. El presidente de Estados Unidos se ha limitado a señalar ante los medios que "la guerra tiene que acabar".

"Esperamos que termine. Hay mucha gente muriendo", ha destacado el mandatario estadounidense, quien ha reiterado que "todos quieren que termine la guerra". Mientras, el líder ucraniano ha criticado duramente la inacción de Europa en un mundo lleno de desafíos, incluida la guerra rusa contra su país, al afirmar que "nada ha cambiado" en un año y asegurar que a veces se siente como en la película 'El día de la marmota'.

Zelenski lamentaba en Davos que que el presidente ruso, Vladímir Putin, no esté siendo juzgado como el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, que fue capturado en enero y llevado ante la justicia estadounidense en una operación dentro del país caribeño ordenado por Donald Trump. "El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado", ha dicho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.