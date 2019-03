Interpretan la canción de Lennon en un vídeo

Los youtubers franceses han decidido realizar un homenaje a las víctimas de los atentados de París reuniéndose para cantar 'Imagine' de John Lennon. 'Imagine all the people, living life in peace…' son palabras que ya se han entonado en otros acontecimientos dolorosos. En esta ocasión, invitan también a sus fans a realizar donaciones a la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo.