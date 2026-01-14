Vídeo: Trump insulta y hace una peineta a un trabajador que le acusó "a gritos" de "encubrir pedófilos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba visitando una fábrica de coches en la ciudad de Detroit, cuando un empleado ha comenzado a lanzarle gritos al mandatario estadounidense. "¡Encubridor de pedófilos!" Esas son las palabras que el empleado dirige a Trump mientras se encontraba apoyado en una barandilla.

Ante este mensaje, el presidente de Estados Unidos le ha respondido con un señalamiento. Y no sólo eso, sino con una peineta, tal y como se puede apreciar en las imágenes. De hecho, Trump llega a sacar el dedo a este individuo varias veces mientras se dispone a abandonar el lugar en el que se encontraba.

Los hechos se producen tras salir a la luz numerosas imágenes compartidas por los demócratas en las que aparecen figuras como el empresario Bill Gates, Bill Clinton y Donald Trump junto al ya fallecido pederasta Jeffrey Epstein, entre otras figuras de gran influencia internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.