Vídeo: Trump incluye a Milei entre los elegidos para formar parte de su organización por la paz

El presidente Trump está creando su propia organización para promover la paz y llevar a cabo la segunda fase del plan de paz en Gaza. Se llama 'Board of Peace', y entre los integrantes elegidos figuran miembros de su administración o su propio yerno. Pero en la tarde de este sábado se ha unido a la lista el presidente de argentina.

El ultraderechista Javier Milei asegura que es un honor para él estar entre los elegidos: "Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace". El presidente argentino define la iniciativa de Trump como "una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza".

Milei también ha asegurado que su Gobierno defiende la lucha contra el terrorismo: "Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad".

La invitación ha sido formalizada a través de una carta enviada por el propio Trump en la que indicaba: "Es un gran honor para mí invitarle, como presidente de la República Argentina, a unirse a mí en un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Oriente Medio y, al mismo tiempo, emprender un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global".

