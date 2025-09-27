Publicidad
OTAN
Vídeo: Soldados franceses llevan a cabo un despliegue rápido en Estonia para reforzar la seguridad de la OTAN
Varios países como Reino Unido, Estados Unidos, Letonia y Canadá están participando en las maniobras.
La OTAN ha lanzado una advertencia a Moscú asegurando que utilizaría todos los medios para defenderse de cualquier nueva violación de su espacio aéreo tras el derribo de drones rusos sobre Polonia a principios de este mes.
Para intentar derribar esos drones, desde la OTAN ya están llevando a cabo maniobras con el objetivo de repeler a Rusia y reforzar su seguridad en el flanco oriental de Europa. En medio de las crecientes tensiones con Rusia, varios países como Reino Unido, Canadá, Francia y Letonia van a participar en dichas maniobras.
Uno de los países que ya ha movilizado tres aviones ha sido Francia. Tal y como ha anunciado el presidente francés, Emmanuel Macron, van a "ayudar a proteger el espacio aéreo polaco y el flanco oriental de Europa". Por el momento, varios paracaidistas franceses están llevando a cabo maniobras en el flanco oriental de la OTAN. Asimismo, sobre el avistamiento de drones en el espacio aéreo polaco,el ministro de Asuntos Exteriores polaco ha acusado a Rusia de atacar deliberadamente el espacio aéreo de su país.
