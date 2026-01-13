VÍDEO: una ola gigante mata a una persona y deja 35 heridos en la costa de Argentina

Una ola gigante de más de cinco metros de altura ha terminado con la vida de una persona en Argentina. Ha ocurrido en Santa Clara del Mar, a casi 400 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, cuando las playas estaban colmadas por las altas temperaturas que superaron los 38ºC, según recoge el medio argentino 'La Nación'.La ola apareció de manera sorpresiva.

Asimismo, dicho medio recoge que la víctima mortal se trata de un joven de 29 años argentino que vivía en Francia.

Su impacto ha dejado al menos 35 heridos con golpes y cortes, aunque ninguno de ellos de gravedad. No obstante, uno de ellos sufrió un paro cardiaco.

