Vídeo: Matan dos hombres de Hamás a un padre israelí delante de sus hijos

En las últimas horas se ha difundido un vídeo que muestra uno de los crímenes llevados a cabo por Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.

En el vídeo puede observarse cómo dos hombres de Hamás asaltaron la vivienda de una familia israelí. Tras el asalto, el padre de la familia sale al patio corriendo con sus dos hijos. Una vez se encuentran en el patio del hogar familiar, el padre intenta refugiarse en una pequeña habitación.

Sin embargo, después de haber entrado, un terrorista lanza una granada en el interior de esa habitación.

Supuestamente, el padre se lanzó sobre la granada con el objetivo de salvar a sus hijos. Posteriormente, puede observarse al hombre tendido en el suelo y cómo los niños salen malheridos del cuarto en el que se encontraban.

