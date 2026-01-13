VÍDEO: Un manifestante disfrazado de jirafa, detenido en una de las redadas en Minnesota

Las protestas contra las redadas migratorias continúan en Minnesota, en Estados Unidos, apenas una semana después de que una mujer muriera durante una actuación de los agentes de inmigración.

En este contexto de tensión creciente, un nuevo episodio ha vuelto a situar el foco sobre la actuación policial.

En las últimas horas, agentes federales detuvieron de forma violenta a un manifestante que participaba en una protesta vestido con un disfraz de jirafa.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran cómo varios agentes reducen al activista en plena vía pública mientras otros participantes increpan a las fuerzas de seguridad.

Protestas en aumento

Las movilizaciones se repiten desde hace días en distintas ciudades del estado, impulsadas por colectivos que denuncian el uso de la fuerza en las redadas migratorias y reclaman responsabilidades tras la muerte registrada la semana pasada.

Los organizadores aseguran que las protestas seguirán mientras no haya explicaciones oficiales y cambios en los procedimientos.

