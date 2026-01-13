Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Venezuela retoma las exportaciones de crudo tras el bloqueo de Estados Unidos

Los dos superpetroleros que han zarpado este lunes desde Venezuela se dirigen al Caribe.

EEUU controlará "indefinidamente" las exportaciones de petróleo de Venezuela

Se retoman las exportaciones de crudo | EUROPAPRESS

Desde diciembre las exportaciones de crudo en Venezuela se vieron paralizadas por un fuerte bloqueo estadounidense. Pero casi un mes después el país ha retomado sus envíos de petróleo al exterior.

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) reabrió varios pozos que habían permanecido cerrados durante el embargo, permitiendo que el flujo de crudo pueda volver a salir del país.

Según fuentes del sector, este lunes dos superpetroleros zarparon desde puertos venezolanos, cada uno cargado con alrededor de 1,8 millones de barriles de petróleo. Los buques se dirigen hacia el norte, rumbo al Caribe, donde será almacenado antes de ser distribuido a diferentes destinos internacionales.

El nuevo acuerdo entre Caracas y Washington permitiría movilizar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano previamente bloqueado, con la supervisión de Estados Unidos sobre su comercialización. El objetivo, según fuentes citadas por la agencia Reuters, sería reactivar paulatinamente la industria petrolera nacional, que se vio golpeada debido a las sanciones y la falta de inversión.

Durante las semanas de bloqueo, la situación energética del país se deterioró. La producción total cayó a unos 880.000 barriles por día, por debajo de los 1,16 millones de finales de noviembre. En la Faja Petrolífera del Orinoco, principal zona de extracción, la caída fue más notoria pasando de 675.000 a 410.000 barriles por día.

Solo la empresa Chevron, gracias a una licencia especial, había continuado enviando crudo al mercado estadounidense, aunque en volúmenes reducidos.

Mientras tanto, el régimen chavista intenta mostrar cooperación con Estados Unidos, ya que si no lo hace podría suceder otro episodio como el del pasado sábado 3 de enero. Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo, difundió en redes sociales imágenes de un operativo contra el narcotráfico, buscando desmentir la versión estadounidense de que Venezuela facilita la venta de drogas.

Al mismo tiempo siguen convocando marchas multitudinarias para exigir la liberación de Nicolás Maduro, quien permanece detenido en una prisión de Nueva York.

