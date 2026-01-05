En Venezuela habría "una red amplia de militares" capaces de generar una "guerra de guerrillas", según los expertos

Estados Unidos ejecutó un ataque en la madrugada del pasado sábado a Venezuela, logrando capturar al ya expresidente Nicolás Maduro y extraerlo fuera del país para ser juzgado en Nueva York. Tras la operación, hubo heridos y muertos, según señaló el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino, aunque no concretó cifras oficiales.

No obstante, el Gobierno de Cuba sí confirmó el pasado domingo que hasta 32 cubanos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la propia cartera "perdieron la vida en acciones combativas" durante la ofensiva militar.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que las fuerzas estadounidenses realizarán "un segundo ataque" si en el Ejecutivo venezolano restante tras la ofensiva "no se portan bien", y también ha evitado descartar presencia militar en el país, una medida que "depende un poco de la nueva administración, por así decirlo".

Ante la incertidumbre sobre el futuro de Venezuela, hay personas que consideran que podrían desatarse guerrillas con algunos grupos militares al frente.

Posibles guerrillas

Según indican algunos expertos, hay posibilidades reales de que algunos grupos militares se rebelen en Venezuela contra las decisiones de Trump, llevando a cabo guerrillas urbanas en el país. "En Venezuela hay una red muy amplia de grupos paramilitares armados capaces de generar una guerra de guerrillas" ha declarado Rafael Calduch, catedrático emérito en Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela en Espejo Público.

Asimismo, el catedrático de Estudios Norteamericanos José Antonio Gurpegui ha explicado en Antena 3 Noticias que el ataque que ha llevado a cabo EEUU sobre Venezuela "es una violación del derecho internacional y es una violación también de las leyes nacionales norteamericanas". "No se puede atacar, a no ser que declares la guerra, a una nación libremente", añade.

Futuro de Venezuela

Trump ya ha afirmado que aspira a controlar y estabilizar el país, y no sólo eso, sino que busca una América Latina alineada con sus intereses económicos y políticos. "Ese es el peligro, que no va a tener ninguna repercusión internacional, que se puede imponer la fuerza", indica Gurpegui sobre Trump.

Este lunes Trump ha sido preguntado por cuándo podrían celebrarse elecciones en Venezuela y por si exigiría a Delcy Rodríguez que permita el regreso de la oposición o que libere a los presos políticos, a lo que responde que esa no es su prioridad. "Nos centraremos más en arreglarlo (el país)", ha respondido a la primera cuestión. "Todavía no hemos llegado a eso", ha contestado a la segunda pregunta, según recoge Europa Press.

