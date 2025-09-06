Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Giorgio Armani

Velatorio de Giorgio Armani en Milán: capilla ardiente abierta y funeral privado el 8 de septiembre

El Armani/Teatro acoge hoy y mañana, de 9:00 a 18:00, la despedida pública del creador fallecido a los 91 años. Largas colas desde primera hora y un goteo de referentes de la moda, el cine, el deporte y la empresa.

Giorgio Armani

Giorgio ArmaniGetty

Publicidad

Milán se ha puesto de luto elegante. La capilla ardiente de Giorgio Armani abrió sus puertas en el Armani/Teatro (via Bergognone) y podrá visitarse el 6 y el 7 de septiembre, de 9:00 a 18:00. Desde las 7 de la mañana ya había cientos de personas esperando para darle el último adiós en el escenario que durante décadas fue su sala de desfiles. La compañía ha confirmado que, tras estos dos días de homenaje público, el funeral será privado el lunes 8 de septiembre, conforme al deseo de discreción del diseñador.

Dentro, el ambiente es justo lo que dictaba su estética: sobriedad absoluta. Una urna clara preside la sala, rodeada de faroles. Dos coraceros y agentes municipales, bajo el estandarte de Milán, custodian el acceso. Suena el piano de Ludovico Einaudi mientras una fotografía muestra a Armani saludando tras un desfile.

El recorrido se enmarca con coronas blancas, incluido un cojín de orquídeas de la tripulación de su yate Main y arreglos de empleados y directivos, y cuatro libros negros para que el público escriba sus recuerdos. Sobre todo, destaca una frase del propio creador, expuesta como guía ética: "Espero dejar como huella un compromiso, respeto y atención hacia las personas y la realidad. De ahí empieza todo".

Quiénes están pasando por el Armani/Teatro

El alcalde Beppe Sala fue de los primeros en entrar, junto a John Elkann (Stellantis) y su esposa, Lavinia. También han acudido Mario Boselli, expresidente de la Cámara Nacional de la Moda, y Donatella Versace, que dejó un ramo de flores blancas. Se espera a nombres del cine como Giuseppe Tornatore, intérpretes como Margherita Buy, Isabella Ferrari, Beppe Fiorello o Alessandro Preziosi, y figuras del deporte como Fabio Fognini y Flavia Pennetta. En la entrada, Leo Dell’Orco y Andrea Camerana —sobrino del diseñador— reciben a quienes se acercan a despedirse.

Armani falleció en Milán el 4 de septiembre de 2025, a los 91 años. Sin herederos directos, deja como familia más cercana a su hermana Rosanna y a sus tres sobrinos (Silvana, Roberta y Andrea Camerana). La empresa activará lo previsto en sus estatutos, actualizados en 2016 y 2023, que regulan categorías de acciones y un gobierno corporativo que combina familia y ejecutivos externos (como Federico Marchetti).

Aunque la Fundación Armani posee solo el 0,1% de la sociedad, el diseñador dispuso que su papel fuera central para salvaguardar la continuidad moral y empresarial de la casa. Él mismo lo dejó escrito en Per Amore: "Quiero que la empresa perdure incluso sin mí".

El hombre que desestructuró la sastrería

Nacido en Piacenza (1934), estudió Medicina antes de dedicarse al escaparatismo en La Rinascente. En los 60, Nino Cerruti le abrió la puerta de la sastrería. En 1975, junto a Sergio Galeotti, fundó Giorgio Armani S.p.A.. Su revolución llegó con el traje desestructurado y un estilo andrógino y fluido que liberó a hombres y mujeres de rigideces. Deja frases icónicas que hoy se leen con otro peso: "La elegancia no consiste en hacerse notar, sino en ser recordado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

VÍDEO: Así se encuentra Afganistán tras sufrir tres terremotos en menos de 24 horas

VÍDEO: Así se encuentra Afganistán tras sufrir tres terremotos en menos de 24 horas

Publicidad

Mundo

La Policía británica detiene a manifestantes que apoyan al grupo proscrito Palestine Action.

Disturbios y 150 detenidos durante la protesta a favor de la organización Palestine Action en Londres

Giorgio Armani

Velatorio de Giorgio Armani en Milán: capilla ardiente abierta y funeral privado el 8 de septiembre

Tumba del Beato Carlo Acutis en la Iglesia de Santa María la Mayor en Asís, Italia.

¿Quién es Carlo Acutis?: El primer santo milenial conocido como el 'influencer de Dios'

Aviones de combate F16.
EEUU

Donald Trump despliega diez aviones de combate a Puerto Rico para combatir el narcotráfico

Imagen de archivo de la policía brasileña
Maltrato infantil

Rescatan a una niña después de estar seis años en cautiverio: la menor no sabía hablar ni iba al colegio

VÍDEO: Así se encuentra Afganistán tras sufrir tres terremotos en menos de 24 horas
Seísmo

VÍDEO: Así se encuentra Afganistán tras sufrir tres terremotos en menos de 24 horas

El seismo deja ya más de 2.200 muertos y 3.600 heridos. A su vez, más de 260.000 niños se han visto afectados.

Imágenes de Gaza.
Franja de Gaza

Israel ordena nuevas evacuaciones en Gaza y advierte de bombardeos contra los últimos edificios en pie

El Ejército israelí ha lanzado nuevas órdenes de desplazamiento forzoso en varios barrios de Gaza y prepara una campaña de ataques aéreos sobre los edificios de gran altura que aún permanecen en pie. Seis personas han muerto mientras buscaban comida.

VÍDEO: Un choque múltiple entre autobuses y otros vehículos deja una decena de heridos

VÍDEO: Un choque múltiple entre autobuses y otros vehículos deja una decena de heridos

Imagen de archivo de la aleta de un tiburón

Un surfista muere tras el ataque de un tiburón en una playa de Sídney

Peatones bajo la lluvia en Japón

Una tormenta tropical golpea Japón: 23 heridos y más de 200 viviendas dañadas, con Shizuoka como zona cero

Publicidad