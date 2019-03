Un vecindario sincroniza sus luces de Navidad a ritmo de 'All I Want For Christmas Is You'

ESPECTÁCULO DE LUZ Y MÚSICA EN CALIFORNIA

Los vecinos de una comunidad de Yucaipa, en California, sincronizan las luces de Navidad en sus casas para crear este impresionante espectáculo. El vecindario ha convertido sus calles en una performance y ha versionado además el clásico 'All I Want For Christmas'. Sin embargo, hay un vecino díscolo...