Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

TENSIÓN EN EL CARIBE

Varios buques de guerra estadounidense están cada vez más cerca de Venezuela

Donald Trump desmiente las informaciones sobre una posible ofensiva contra Nicolás Maduro: "No, es falso".

Varios buques de guerra estadounidense están cada vez más cerca de Venezuela

Varios buques de guerra estadounidense están cada vez más cerca de Venezuela

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Unas fotografías de satélite sitúan a unos buques de la Marina de Estados Unidos a menos de 200 kilómetros de una isla del norte de Venezuela, una movilización militar que ha incrementado la tensión en El Caribe.

La isla del norte de Venezuela recibe el nombre de "La Orchila", y alberga una de las principales bases aéreas y complejos de radar del país.

La respuesta de Donald Trump

Este viernes, el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, fue preguntado por un periodista a bordo del Air ForceOne, sobre informaciones que apuntaban a que estaba evaluando una ofensiva contra Venezuela, a lo que Trump respondió: "No, es falso".

A pesar de que varios informes de prensa indicaban que su administración se estaba preparando para llevar a cabo ataques contra instalaciones militares y lugares supuestamente utilizados para el narcotráfico, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, transmitió el mismo mensaje, negó que Donald Trump tuviera planes de atacar Venezuela para derrotar al dictador Nicolás Maduro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Mundo

Imagen de Hamás entregando los cuerpos sin vida de los rehenes israelíes

Israel asegura que los tres cuerpos entregados por Hamás no pertenecen a ningún rehén y bombardean Jan Yunis

Varios buques de guerra estadounidense están cada vez más cerca de Venezuela

Varios buques de guerra estadounidense están cada vez más cerca de Venezuela

"Sólo maté a personas que se lo merecían": la historia de Pedrinho Matador, el asesino en serie brasileño que inspiró a Dexter

"Sólo maté a personas que se lo merecían": la historia de Pedrinho Matador, el asesino en serie brasileño que inspiró a Dexter

Gran Museo Egipcio
GRAN MUSEO EGIPCIO

El Rey Felipe VI asiste a la inauguración del Gran Museo Egipcio en El Cairo

Museo del Louvre
Robo en el Louvre

Imputada una mujer de 38 años por complicidad en el robo de joyas del Louvre

Camión
ACCIDENTE

Un tren arrolla a un camión lleno de peras y 5 personas resultan heridas

El camionero pensaba que le daría tiempo a regresar antes de que bajaran la barrera de seguridad, pero sucedió lo peor.

Imagen de una edificación destruida por el huracán Melissa
Huracán Melissa

El huracán Melissa deja 50 muertos en el Caribe y más de 2.000 cubanos han tenido que ser rescatados

Los equipos de rescate aseguran que "la devastación es inimaginable".

Comisión Europea

China suspende las restricciones a la exportación de tierras raras para la Unión Europea

Imagen de World Central Kitchen entregando comida a trabajadores federales afectados por el cierre del Gobierno

El cierre del Gobierno pone en riesgo el programa de ayuda alimentaria del que se benefician 42 millones de personas

Mohamed VI, rey de Marruecos

Mohamed VI, tras la decisión de la ONU sobre el Sáhara: "A partir de ahora habrá un antes y un después"

Publicidad