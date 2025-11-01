Varios buques de guerra estadounidense están cada vez más cerca de Venezuela

Unas fotografías de satélite sitúan a unos buques de la Marina de Estados Unidos a menos de 200 kilómetros de una isla del norte de Venezuela, una movilización militar que ha incrementado la tensión en El Caribe.

La isla del norte de Venezuela recibe el nombre de "La Orchila", y alberga una de las principales bases aéreas y complejos de radar del país.

La respuesta de Donald Trump

Este viernes, el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, fue preguntado por un periodista a bordo del Air ForceOne, sobre informaciones que apuntaban a que estaba evaluando una ofensiva contra Venezuela, a lo que Trump respondió: "No, es falso".

A pesar de que varios informes de prensa indicaban que su administración se estaba preparando para llevar a cabo ataques contra instalaciones militares y lugares supuestamente utilizados para el narcotráfico, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, transmitió el mismo mensaje, negó que Donald Trump tuviera planes de atacar Venezuela para derrotar al dictador Nicolás Maduro.

