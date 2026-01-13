Última hora
Última hora de Venezuela en directo: Tres presos españoles son liberados de cárceles venezolanas
Según ha contado el ministro Albares, uno de ellos se quedará en Venezuela, otro viajará a España y el tercero todavía está deliberando sobre su situación. Sigue en directo toda la actualidad internacional a través del minuto a minuto.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado a conocer este martes la liberación de tres ciudadanos españoles que estaban en cárceles de Venezuela.
Tal y como ha avanzado Albares en Catalunya Ràdio y ha indicado "tres nuevas liberaciones" que tuvieron lugar este lunes y se unen a los cinco españoles presos liberados.
Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores ha especificado que uno de ellos ha optado por "mantenerse en Venezuela" y otra ciudadana "saldrá hoy mismo" hacia España. Además, Albares ha avanzado que la tercera persona está planteándose "quedarse en Venezuela o regresar a España".
El ministro afirma que se trata de un "paso muy positivo", y ha adelantado que el Gobierno venezolano seguirá "en esa línea" en lo que respecta a las liberaciones.
Por su parte, ha aplaudido esta labor "discreta" que ha llevado a cabo el expresidente José Luis Zapatero, quien, ha asegurado que "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España".
Siga en directo toda la actualidad internacional en el minuto a minuto de Antena 3 Noticias.
Última hora de Venezuela en directo: Hungría afirma que se han liberado uno de los tres ciudadanos húngaros en Venezuela
El Ejecutivo húngaro ha confirmado este martes la liberación de un ciudadano de los tres excarcelados húngaros en el país latinoamericano.
"Continuamos nuestros esfuerzos para lograr la liberación de otros dos compatriotas" ha expresado el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, en un mensaje en redes sociales.
Última hora de Venezuela en directo: Colombianos piden la liberación de presos en Venezuela
Bajo la consigna 'Acompaña a los familiares de los presos políticos', decenas de personas acudieron al puente internacional Simón Bolívar para exigir la liberación de 19 colombianos que aseguran que permanecen entre rejas en cárceles venezolanas desde hace años.
Última hora de Venezuela en directo: Pedro Sánchez busca reunirse con Feijóo para abordar el envío de tropas a Ucrania
El gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contactado este martes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de abordar un encuentro para acordar el envío de tropas a Ucrania.
No obstante, según recoge Servimedia, el PP expresó a la Moncloa que no apoyará el envío "aislado" de tropas y expresó su intención de "someter a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior".
Última hora de Venezuela en directo: el petróleo asciende a lo 64 dólares por barril
El petróleo Brent, referente en Europa, sube su precio a los 64 dólares y alcanza su mayor coste desde el pasado mes de noviembre.
Una subida que llega después de que Trump amenazara con aranceles del 25% a quienes hagan negocios con Irán.
Última hora de Venezuela en directo: Meloni recibe en Roma a dos italianos excarcelados en Venezuela
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha recibido en el aeropuerto romano de Ciampino a dos ciudadanos italianos excarcelados en Venezuela. Se tratan del cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò. Meloni estuvo acompañada del ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani.
A pesar de que los detenidos italianos en Venezuela han sido detenidos, se estima que aún permanecen 42 italo-venezolanos presos, 24 de ellos presos políticos, según EFE.
Última hora de Venezuela en directo: Trump anuncia aranceles del 25% a los países que negocien con Irán
Mientras las protestas continúan en Irán, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con aranceles del 25% para los países que comercien con el régimen iraní.
El republicano ha afirmado que "cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente"
Última hora de Venezuela en directo: Cuba repatriará los cadáveres de 32 "combatientes" en el ataque de EEUU contra Venezuela
El Ejecutuvo cubano ha dado a conocer que repatriará los restos mortales de 32 "combatientes" fallecidos en el ataque efectuado en Caracas que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Asimismo, se llevará a cabo un homenaje póstumo el 15 y 16 de enero, según ha dado a conocer la Presidencia de Cuba en la red social 'X'.
Última hora de Venezuela en directo: Delcy Rodríguez, dispuesta a reunirse con diplomáticos europeos
El Gobierno de Venezuela se muestra predispuesto en avanzar en una "agenda nueva" con la Unión Europea, Reino Unido y Suiza. Una postura que, tal y como recoge Europa Press, viene después de una reunión mantenida este lunes con sus responsables de misión en el país latinoamericano.
El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, afirma que están "dispuestos a avanzar en una agenda nueva, una agenda intensa de trabajo para el bienestar de ambos pueblos".
Última hora de Venezuela en directo: Hasta 73 excarcelaciones de presos en Venezuela
Según informa la organización de Derechos Humanos venezolana Justicia, Encuentro, y Perdón, a través de la red social 'X', se ha confirmado la excarcelación de 73 presos políticos después de que se haya anunciado la liberación de 116 personas detenidas en cárceles venezolanas.
Última hora de Venezuela en directo: Quinta noche de espera por la liberación de presos en Venezuela
Al otro lado del charco continúa la espera de presos políticos en Venezuela donde se estima la liberación de un "número importante" de personas anunciado el pasado jueves por las autoridades, según recoge EFE.
"Nosotros esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, sean las liberaciones totales de todos los presos políticos, porque realmente son muy pocos los que han liberado hasta ahora", ha expresado Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, en declaraciones a EFE.
Última hora de Venezuela en directo: España anuncia la liberación de otros tres presos españoles
El ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este martes la liberación de otros tres españoles que estaban presos en cárceles venezolanas.
Así lo ha dado a conocer en Catalunya Ràdio. El ministro ha avanzado "tres nuevas liberaciones" que ocurrieron este lunes, que se unen a los otros cinco presos ya liberados anteriormente.
Buenos días, siga en directo toda la información sobre Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
