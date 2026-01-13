Última hora de Venezuela en directo: Tres presos españoles son liberados de cárceles venezolanas

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado a conocer este martes la liberación de tres ciudadanos españoles que estaban en cárceles de Venezuela.

Tal y como ha avanzado Albares en Catalunya Ràdio y ha indicado "tres nuevas liberaciones" que tuvieron lugar este lunes y se unen a los cinco españoles presos liberados.

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores ha especificado que uno de ellos ha optado por "mantenerse en Venezuela" y otra ciudadana "saldrá hoy mismo" hacia España. Además, Albares ha avanzado que la tercera persona está planteándose "quedarse en Venezuela o regresar a España".

El ministro afirma que se trata de un "paso muy positivo", y ha adelantado que el Gobierno venezolano seguirá "en esa línea" en lo que respecta a las liberaciones.

Por su parte, ha aplaudido esta labor "discreta" que ha llevado a cabo el expresidente José Luis Zapatero, quien, ha asegurado que "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España".

Siga en directo toda la actualidad internacional en el minuto a minuto de Antena 3 Noticias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.