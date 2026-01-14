Última hora de la situación en Venezuela, Irán y Groenlandia, en directo: Hoy se reúnen los ministros de exteriores danés y groenlandés en la Casa Blanca

Un día más, todos los focos están puestos en la actualidad internacional. La tensión entre Irán y EEUU es más que evidente: Teherán ha acusado al presidente de EEUU de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país. Según la ONG Human Rights Activists, la cifra de muertos en las protestas del país persa supera los 1.800.

La jornada también estará marcada por el encuentro entre los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, quienes se reunirán en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, tras los deseos de Trump por hacerse con el control de la isla ártica.

Mientras tanto, en Venezuela, continúa la liberación de presos, pero hay polémica debido a que hace unas horas el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha asegurado que ya se han liberado a 400 presos. Sin embargo, tanto la oposición como organizaciones de derechos humanos aseguran que solo se han confirmado entre 56 y 76 liberaciones.

El presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, ha asegurado que van más de 400 excarcelaciones de presos políticos, mientras que ONG niegan que se esté llevando a cabo un "número importante" de liberaciones, al señalar que el proceso está marcado por "dilaciones".

Rodríguez señalaba en una sesión del Parlamento que "a la fecha van más de 400 personas excarceladas" contando desde unas primeras 160 liberaciones que ocurrieron el 23 de diciembre del 2024. Posteriormente, fuentes legislativas señalaron que se refería a diciembre de 2025. Horas después, en un mensaje en Telegram, el funcionario reiteró que son "400 personas excarceladas" e insistió en que las primeras liberaciones tuvieron lugar a finales de 2024, "como un gesto unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".

Según las cifras proporcionadas por Rodríguez y el Gobierno de Venezuela, se han liberado 160 personas en diciembre de 2024; 99 en Navidad de 2025; 88 en Año Nuevo también de 2025 y 116 anunciadas este lunes. Eso conlleva que desde diciembre de 2024 se han excarcelado 463 presos y desde diciembre de 2025 han sido 303.

Recuerda que aquí puedes seguir en directo todas las noticias de última hora sobre Venezuela, en directo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.