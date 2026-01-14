Internacional
Última hora de la situación en Venezuela, Irán y Groenlandia, en directo: Hoy se reúnen los ministros de exteriores danés y groenlandés en la Casa Blanca
La isla ártica será el asunto clave en la reunión entre los representantes del país nórdico y el vicepresidente estadounidense, JD Vance.
Un día más, todos los focos están puestos en la actualidad internacional. La tensión entre Irán y EEUU es más que evidente: Teherán ha acusado al presidente de EEUU de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país. Según la ONG Human Rights Activists, la cifra de muertos en las protestas del país persa supera los 1.800.
La jornada también estará marcada por el encuentro entre los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, quienes se reunirán en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, tras los deseos de Trump por hacerse con el control de la isla ártica.
Mientras tanto, en Venezuela, continúa la liberación de presos, pero hay polémica debido a que hace unas horas el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha asegurado que ya se han liberado a 400 presos. Sin embargo, tanto la oposición como organizaciones de derechos humanos aseguran que solo se han confirmado entre 56 y 76 liberaciones.
El presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, ha asegurado que van más de 400 excarcelaciones de presos políticos, mientras que ONG niegan que se esté llevando a cabo un "número importante" de liberaciones, al señalar que el proceso está marcado por "dilaciones".
Rodríguez señalaba en una sesión del Parlamento que "a la fecha van más de 400 personas excarceladas" contando desde unas primeras 160 liberaciones que ocurrieron el 23 de diciembre del 2024. Posteriormente, fuentes legislativas señalaron que se refería a diciembre de 2025. Horas después, en un mensaje en Telegram, el funcionario reiteró que son "400 personas excarceladas" e insistió en que las primeras liberaciones tuvieron lugar a finales de 2024, "como un gesto unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".
Según las cifras proporcionadas por Rodríguez y el Gobierno de Venezuela, se han liberado 160 personas en diciembre de 2024; 99 en Navidad de 2025; 88 en Año Nuevo también de 2025 y 116 anunciadas este lunes. Eso conlleva que desde diciembre de 2024 se han excarcelado 463 presos y desde diciembre de 2025 han sido 303.
Recuerda que aquí puedes seguir en directo todas las noticias de última hora sobre Venezuela, en directo.
Última hora de Venezuela Irán y Groenlandia en directo: Francia abrirá un consulado en Groenlandia en febrero
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, dio a conocer este miércoles que el país galo abrirá el 6 de febrero un consulado en Groenlandia. Un territorio que, a su parecer, sufre un "chantaje" por parte del presidente de EEUU, Donald Trump.
"Esta es una señal política que refleja el deseo de tener una presencia más fuerte en Groenlandia, incluso en el ámbito científico", expresó Barrot en la radio RTL y recoge EFE.
Última hora de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Delcy Rodríguez quiere invertir los ingresos del petróleo en el sistema de salud
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado que la renta petrolera será destinada a la recuperación y reestructuración del sistema sanitario del país. Todo ello, pese a la advertencia de Estados Unidos de que controlará la venda de crudo por tiempo "indifinido", tal y como informa EFE.
Última hora de Venezuela Irán y Groenlandia en directo: Cumbre clave en la Casa Blanca
Este miércoles, los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, se reunirán con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, tras los deseos de Trump por hacerse con el control de la isla ártica.
Última hora de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Teherán acusa a Trump de desestabilizar el país persa
Irán ha acusado a EEUU de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país.
Así lo ha expresado la Misión Permanente de Irán en una carta enviada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El embajador iraní en Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani dijo que "Estados Unidos y el régimen israelí tienen una responsabilidad legal directa e innegable por la consiguiente pérdida de vidas civiles inocentes, en particular entre los jóvenes", expresa la misiva.
Última hora de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Trump pide a Irán que muestre "humanidad"
El presidente de los EEEUU, Donald Trump, ha solicitado al Gobierno iraní que muestre "humanidad" ante la ola de protestas que trae consigo más de 1.800 muertos, según la cifra que da ONG Human Rights Activists y recoge a su vez EFE y Europa Press. Asimismo, ha reiterado que "pronto" recibirá un informe sobre la situación.
Última hora de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Caracas asegura que 400 personas han sido excarceladas
Más de 400 personas han sido excarceladas desde diciembre de 2024. Así lo ha asegurado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Una cifra con la que además rechaza las denuncias de la oposición.
Según recoge Europa Press, Rodríguez ha negado que los liberados sean "presos políticos" si no que ha hablado de "políticos que habían incurrido en faltas contra la ley, contra la Constitución; gente que pidió invasión; gente que pidió agresiones militares contra Venezuela, que promovió la violencia, la desunión, la división".
Última hora de Venezuela, en directo: Los familiares mantienen vigilias
Cinco dólares por un colchón para pasar la noche a la intemperie, diez dólares por unas horas en una habitación con derecho a bañarse, entre 6 y 9 dólares por almuerzo, son solo algunos de los gastos que se suman a la angustiante espera de familiares que esperan las excarcelaciones a las afueras de la cárcel El Rodeo (norte).
Última hora de Venezuela, en directo: "Liberación masiva"
Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia han denunciado que "la liberación masiva" de presos "no se está llevando a cabo en los términos anunciados".
En un comunicado, han señalado que "la cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes, no se corresponde con la realidad", ya que "las organizaciones de derechos humanos solo han podido verificar la de 56 personas" hasta el momento.
Machado y Urrutia denunciaron el maltrato que supone para los familiares y los encarcelados que "no se hayan publicado las listas de las personas que serán liberadas ni se haya notificado a los familiares sobre el proceso de excarcelación", por lo que "cientos de ellos permanecen en vigilia acampados frente a los centros de reclusión, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo".
