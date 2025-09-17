Trump manda callar a un periodista australiano que le pregunta por sus negocios: "¡Cállate! Estás dañando a Australia ahora mismo"

Amenazas, órdenes y gestos de silencio, así es como Donald Trump se ha dirigido al periodista australiano John Lyons (65años). Le mandó callar durante una breve rueda de prensa celebrada este martes en la Casa Blanca. Todo por una pregunta que el reportero realizó al presidente sobre su actividad empresarial durante el cargo.

El editor internacional de la 'Australian Broadcasting Corporation' le preguntó al mandatario: "¿Cree que un presidente puede estar involucrado en tantos negocios mientras está en el cargo?". Algo que a Trump no le gustó en absoluto, ya que contestó de forma seca y cortante con un "cállate", mientras se llevaba el dedo índice a los labios. Además, el estadounidense se defendió que todas sus empresas están bajo el control de sus hijos.

La disputa continuó con amenazas de Trump hacia el periodista.. "Estás dañando a Australia ahora mismo y tú país quiere levarse bien conmigo", dijo el presidente antes de asegurar que se quejaría de la situación ante el primer ministro australiano: "¿Sabes que tu líder vendrá a verme muy pronto? Les voy a hablar de ti, de tu tono". Lyons intentó continuar con sus preguntas, pero Trump terminó la conversación repitiendo el mismo gesto de silencio y mandándole callar.

El periodista, durante una transmisión en vivo de 'ABC News Australia', se quejó de la actuación del presidente y expresó que no comprende que podría hacer el primer ministro australiano, Anthony Albanese, respecto a "su mal tono".

Esta 'pelea' sucede el mismo día en que Trump presentó una demanda por difamación de 15.000 millones de dólares contra The New York Times y la editorial Penguin Random House, acusándoles de difundir información falsa sobre su carrea en la televisión y su historial empresarial.

