Trump llama a los manifestantes en Irán a "tomar las instituciones": "La ayuda está en camino"

"¡Sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones!", ha señalado el presidente estadounidense.

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump llama a los manifestantes en Irán a "tomar las instituciones" | EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su apoyo a los manifestantes que protestan contra las autoridades en Irán. Les pide "mantener las protestas y tomar las instituciones", a la vez que señala que "la ayuda está en camino". "Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", ha señalado el presidente estadounidense en un mensaje en su propia red social.

Aunque Trump ha indicado que "la ayuda está en camino", no ha detallado más qué tipo de asistencia proveerá Washington a los manifestantes que están protagonizando fuertes protestas en el país desde hace semanas. De cualquier manera, Donald Trump ha confirmado que cancela todos los encuentros con dirigentes iraníes "hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes".

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha señalado en 'X', ante el mensaje de Trump: "Anunciamos los nombres de los principales asesinos del pueblo de Irán: Trump y (Benjamin) Netanyahu", ha dicho en referencia también al primer ministro israelí.

Posible ataque a Irán

Desde hace días, se suceden protestas en las principales ciudades iraníes, mientras Estados Unidos viene mostrando su intención de apoyarlas. La Casa Blanca ya dijo este lunes que "la diplomacia siempre es la primera opción" para Trump, pero que no descarta ninguna alternativa, entre ellas un posible ataque a Irán.

La oleada de protestas en el país centroasiático ha sido duramente reprimida por las fuerzas de seguridad iraníes, que deja centenares de muertos y miles de detenidos, según grupos de Derechos Humanos

