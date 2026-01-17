Trump impondrá aranceles del 10% a países europeos con tropas en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,ha anunciado este sábado la imposición de aranceles sobre varios países europeos como medida de presión en torno a Groenlandia. La lista de naciones afectadas incluye a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Según ha detallado el mandatario a través de un comunicado en su red social Truth, los aranceles comenzarán con un 10% sobre los productos importados desde estos países a partir del 1 de febrero, y se incrementarán al 25 % desde el 1 de junio de 2026. Estas tarifas se mantendrán vigentes hasta que se alcance un acuerdo para la "compra total y definitiva" de Groenlandia por parte de Estados Unidos, según ha detallado Trump en su comunicado.

El presidente de Estados Unidos ha justificado la medida argumentando que Washington ha "subvencionado" a estas naciones durante décadas al mantener el comercio libre de aranceles, y que la posesión de Groenlandia es esencial para la seguridad estratégica global, en medio de la competencia con China y Rusia en la región ártica.

"Dinamarca siempre se ha negado"

"Estados Unidos lleva más de 150 años intentando llevar a cabo esta transacción. Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado. Ahora, debido a la Cúpula Dorada y a los sistemas de armas modernos, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de adquirirla es especialmente importante. Actualmente, se están gastando cientos de miles de millones de dólares en programas de seguridad relacionados con la 'cúpula', incluida la posible protección de Canadá, y este sistema tan brillante, pero muy complejo, solo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia, debido a los ángulos, las medidas y los límites, si se incluye esta tierra en él", ha recalcado el mandatario.

El presidente estadounidense ha criticado también la presencia de tropas europeas en Groenlandia, calificándola de "situación peligrosa" y de riesgo para la estabilidad mundial. Además, ha asegurado que "Estados Unidos es la única nación capaz de garantizar la protección de la isla" y de maximizar la eficiencia de los sistemas de defensa desplegados en la región.

"Solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald J. Trump, puede participar en este juego, ¡y con mucho éxito! Nadie tocará este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo entero está en juego", ha advertido el mandatario.

Por su parte, los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia han rechazado de inmediato cualquier intento de venta o anexión de la isla, mientras que la comunidad internacional observa con preocupación la escalada de tensiones entre Washington y sus aliados europeos.

El anuncio llega pocos días después de reuniones en la Casa Blanca entre representantes estadounidenses y líderes daneses, que terminaron sin acuerdos y con declaraciones de rechazo a las pretensiones de Trump. Analistas advierten que los aranceles podrían tensar las relaciones comerciales y diplomáticas con Europa, en un momento delicado para la cooperación transatlántica.

