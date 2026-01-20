Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump filtra mensajes de Macron y Rutte sobre Groenlandia: "No entiendo qué estás haciendo"

El presidente de los EEUU ha hecho públicos una serie de mensajes con las que Macron y Rutte tratan de acercar posturas con el líder americano.

Trump filtra mensajes de Macron y Rutte sobre Groenlandia: "No entiendo qué estás haciendo"Montaje realizado con fotos de EFE

Beni López
Publicado:

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha publicado una serie de mensajes enviados por el Secretario general OTAN, Mark Rutte y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Ambos líderes hablan sobre Siria y Groenlandia, entre otros asuntos.

Según el mensaje publicado en la red social Truth Social, el líder francés le escribió a Trump que están "totalmente de acuerdo con lo ocurrido en Siria". Unas palabras con las que hace referencia lo acontecido en el país de Oriente Próximo, cuando las fuerzas armadas de EEUU mataron a un dirigente terrorista con vínculos tanto con Al Qaeda como en el Estado Islámico (ISIS).

En sus mensajes, Macron avanza que también pueden "hacer grandes cosas respecto a Irán". No obstante, el líder francés afirma: "No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia". Con ello, asegura que puede "construir grandes cosas", con la que propone dos ideas. La primera idea se trata de una reunión del G7 "después de Davos, en París, el jueves por la tarde. Puedo invitar a los ucranianos, los daneses, los sirios y los rusos al margen del encuentro" señala.

Los mensajes de Macron a Trump
Los mensajes de Macron a Trump | @realDonaldTrump vía Truth Social

La segunda propuesta es una cena en París antes de que Trump regrese a EEUU.

Rutte,"comprometido a encontrar una vía de avance" con Groenlandia

Por su parte, Mark Rutte escribió al mandatario estadounidense en el que le dice: "Lo que lograste hoy en Siria es increíble".

El Secretario de la unión atlántica adelanta que usará sus "apariciones en los medios en Davos para destacar tu trabajo allí, en Gaza y en Ucrania". Cabe señalar que en dicha ciudad suiza acoge el Foro Económico Mundial.

Sobre Groenlandia, Rutte ha afirmado que está "comprometido a encontrar una vía de avance".

Los mensajes de Rutte a Trump
Los mensajes de Rutte a Trump | @realDonaldTrump Truth Social

Macron y las "ambiciones imperiales" de Trump

Estas palabras que transmiten cercanía, contrastan con las que ha dado Emmanuel Macron durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. El presidente de la República francesa asegura que una política comercial estadounidense busca "debilitar y subordinar a Europa". Además, alertó de que el mundo va en dirección a "un giro hacia un mundo sin reglas" y donde el Derecho Internacional es pisoteado" y "la única ley que parece importar es la del más fuerte".

En un mensaje lleno de referencias a Donald Trump, Macron puso de relieve "el respeto" frente "a los matones", "la ciencia a las conspiraciones" y "el Estado de derecho a la brutalidad". Asimismo, advirtió de que el sistema se está erosionando por "ambiciones imperiales" y potencias que lo bloquean.

