Trump ya no cree necesario "pensar en la paz" tras no recibir el Nobel por parte de Noruega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que no cree necesario "pensar puramente en la paz" tras no recibir el Premio Nobel de la Paz, según ha confirmado Oslo, que recuerda que las autoridades no tienen responsabilidad alguna en la entrega del galardón. Todo esto sucede en mitad de las tensiones por las exigencias del inquilino de la Casa Blanca de anexionarse Groenlandia.

"Querido Jonas: dado que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, no siento ya obligación alguna de pensar puramente en la paz, si bien aunque esta siga teniendo un peso dominante, por lo que ahora puedo pensar en lo que es bueno y correcto para Estados Unidos", ha afirmado Trump en un mensaje difundido por el Gobierno noruego.

El mandatario estadounidense ha asegurado que Dinamarca "no puede proteger Groenlandia de Rusia o China". "¿Por qué tienen derecho siquiera a tener el territorio en su propiedad? No hay documentos escritos, es simplemente el hecho de que llegó un barco hace cientos de años", ha indicado. Además, ha subrayado que Estados Unidos también cuenta con buques en la zona.

"He hecho más que cualquier otra persona por la OTAN desde su fundación, y ahora la OTAN debe hacer algo por Estados Unidos. El mundo no está a salvo a menos que tengamos el control completo de Groenlandia", reitera Trump.

Respuesta de Støre

Støre ha confirmado que ha recibido este mensaje, en lo que ha descrito como "una respuesta a un breve mensaje de texto" enviado en su nombre y en el del presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Así, ambos pretendían mostrar su "oposición" a las medidas de Trump contra los ocho países europeos por rechazar sus planes para anexionarse Groenlandia.

"Sabes cuál es nuestra postura al respecto, pero creemos que debemos trabajar todos juntos para reducir la tensión. Está sucediendo mucho y tenemos que mantenernos juntos. Hemos propuesto mantener una llamada telefónica contigo, con ambos a la vez o de forma independiente. Dinos qué prefieres", recoge la respuesta enviada a Trump.

Desde la oficina de Støre han pedido "rebajar las tensiones y proponer una conversación". "La respuesta de Trump llegó poco después de enviar el mensaje. Fue su decisión compartirlo con otros líderes de la OTAN", ha defendido el mandatario noruego, según un comunicado compartido por su oficina.

Støre ha destacado que "la posición de Noruega sobre Groenlandia es clara" e indica que Oslo "apoya que la OTAN dé pasos de forma responsable para reforzar la seguridad y la estabilidad en el Ártico", antes de añadir que explicó "claramente" a Trump que el Premio Nobel de la Paz "es entregado por un Comité del Nobel independiente, y no por el Gobierno noruego".

No obstante, Trump ha afirmado horas después que a Noruega "le encanta decir que no tiene nada que ver con el Nobel, pero realmente lo controlan a pesar de lo que dicen", según recoge la NBC. "Lo tienen todo que ver con este premio", ha aclarado.

Trump no responde sobre el posible uso de la fuerza de EEUU

Poco después de advertir a Støre que "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz" por no obtener el premio Nobel, Donald Trump se ha negado a aclarar este lunes si considera usar la fuerza para controlar Groenlandia . "Sin comentarios", ha afirmado en la entrevista con NBC News.