¿Sabía Trump que Flynn mintió al FBI? Un tuit podría haber delatado al presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró "muy injusto" que el hecho de que su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, mintiera al Buró Federal de Investigaciones (FBI) "haya arruinado su vida". "Me siento muy mal por el general Flynn. Me siento muy mal. Ha llevado una vida intensa y me siento muy mal por esto. Diré esto. Hillary Clinton mintió muchas veces al FBI y nada le ocurrió", dijo Trump en unas breves declaraciones a los periodistas. "Flynn mintió y eso destruyó su vida, y creo que es una vergüenza.

Hillary Clinton en el fin de semana del 4 de julio fue al FBI, no bajo juramente, y fue lo más increíble que nadie haya visto nunca, mintió muchas veces, nada le ocurrió. Flynn mintió y es como...arruinó su vida. Es muy injusto", agregó. Estas declaraciones, efectuadas antes de partir hacia Utah, donde dará un discurso, llegan un día después de que lamentara en Twitter que Flynn se declarara culpable de mentir al FBI.

"Tuve que despedir al general Flynn porque mintió al vicepresidente y al FBI. Se ha declarado culpable por esas mentiras. Es una vergüenza porque sus acciones durante la transición fueron legales. ¡No había nada que esconder!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Flynn admitió este viernes en una audiencia en la corte del Distrito de Columbia en Washington, ante la fiscalía especial que investiga la supuesta injerencia del Kremlin en las últimas elecciones presidenciales, haber mentido al FBI sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Estados Unidos Serguéi Kisliak. Antes de poner rumbo a Nueva York, donde pasó el sábado, Trump dijo a un grupo de periodistas que le preguntaron por esa noticia que no se produjo "connivencia en absoluto" entre su equipo de campaña y el Kremlin.

Las conversaciones de Flynn con Kisliak se produjeron en diciembre de 2016 y versaron sobre unas sanciones que el expresidente Barack Obama había impuesto a Rusia, así como sobre una resolución sobre los asentamientos israelíes que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se estaba preparando para votar.

Flynn, un militar de carrera que entre 2012 y 2014 dirigió la Agencia de Inteligencia de Defensa de EEUU, fue asesor nacional en la Casa Blanca durante 25 días, pues tuvo que dimitir por haber mentido al vicepresidente, Mike Pence, y a otros altos responsables sobre el contenido de ese contacto con el embajador ruso.