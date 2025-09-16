Trump asegura que EEUU atacó una tercera narcolancha venezolana: "En realidad fueron tres, pero ustedes vieron dos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura este martes que las Fuerzas Armadas estadounidenses han atacado una tercera embarcación en el mar Caribe y no dos, como hasta ahora había dicho. "Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos", explica Trump ante los medios en la Casa Blanca.

Aunque el Pentágono solamente ha confirmado dos ataques de este tipo durante las últimas semanas, el magnate neoyorquino apunta que han sido dos.

Este mismo lunes se conoció un nuevo ataque a una embarcación en la que fallecieron tres personas de nacionalidad venezolana y a las que el presidente Trump llamó "terroristas". A principios de septiembre el mandatario estadounidense ya había informado del ataque a una lancha en el Caribe en la que iban miembros del 'Tren de Aragua'.

"Dejad de enviar drogas a Estados Unidos", pide Donald Trum en declaraciones a la CNN. "Dejad de enviar a miembros del Tren de Aragua a nuestro territorio", insiste. El 'Tren de Aragua' es considerado en Estados Unidos una organización terrorista.

El mandatario fue preguntado por las declaraciones del líder venezolano, Nicolás Maduro, en las que acusó al estadounidense de querer invadir su país. Poco después, desde la Casa Blanca afirmaron que la lancha destruida transportaba cocaína y fentanilo.

Aumento de tensión entre EE.UU. - Venezuela

Estos ataques se producen en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

Maduro asegura que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" y consideran lo ocurrido como una "agresión" por parte del país norteamericano. Además, lanza una advertencia a Trump: "Venezuela está más preparada si tocara una lucha armada".

