Trump anuncia un principio acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retira su amenaza de imponer aranceles contra Europa

Donald Trump se encuentra en el Foro Económico Mundial en Davos. El presidente de Estados Unidos ha acudido a Suiza en medio de toda la tensión generada por sus deseos imperialistas. Groenlandia lleva semanas en su diana. Ha reiterado una y otra vez de la necesidad que tiene Estados Unidos de quitarle la isla del Ártico a Dinamarca. Lo ha vuelto a repetir en Davos frente a los líderes mundiales. Horas más tarde, Trump anuncia un principio de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia. Anuncia el líder norteamericano que será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN". Trump suspende además la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra Europa.

"El mundo no será seguro a menos que tengamos el control completo y total de Groenlandia", dijo el presidente de EEUU sobre un territorio que pertenece a un miembro de la OTAN. Mientras Europa ha salido en bloque para defender a Dinamarca frente a los deseos de Trump, el republicano continúa firme en su objetivo. Donald Trump anuncia en Davos "conversaciones adicionales" sobre el sistema de defensa antimisiles "Golden Dome" en lo que respecta a Groenlandia y agrega que se facilitaría más información a medida que avancen las conversaciones.

Desde Davos, Trump señala que "tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN". "Sobre la base de este entendimiento", no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en esa isla ártica.

Precisa también que el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, además de las personas que sean necesarias, "se encargarán de las negociaciones" y le "informarán directamente". Hace unos días el presidente de Estados Unidos se preguntaba que "¿por qué ellos tienen 'un derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, es solo que un barco llegó allá cientos de años atrás, pero nosotros también tuvimos barcos que llegaron allá". Ese ha sido uno de los argumentos de Trump.

El jefe de la Casa Blanca ha manifestado que él ha "hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos". Trump busca imponer así una vez más la 'ley del más fuerte' mientras Europa sube el tono durante los últimos días pero sin demasiada contundencia.

En los últimos días, el propio presidente de EEUU ha 'sacado pecho' al asegurar que ha "parado ocho guerras". Pero a su vez, remarca que ya no cree necesario "pensar en la paz" tras no recibir el Nobel por parte de Noruega. El mandatario estadounidense ha llegado a asegurar que Dinamarca "no puede proteger Groenlandia de Rusia o China". "¿Por qué tienen derecho siquiera a tener el territorio en su propiedad? No hay documentos escritos, es simplemente el hecho de que llegó un barco hace cientos de años", detalló.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.