Trump 'amenaza' con despedir a militares si no le aplauden: "Nunca vi una sala tan silenciosa"

Tras un discurso frente a alrededor de 800 altos mandos militares, el presidente Donald Trump sorprendió al afirmar que "nunca había entrado a una sala tan silenciosa". Tras esto, el presidente 'amenazó', en tono humorístico, a los presentes con despedirlos: "Si quieren aplaudir, aplauden… y si no les gusta lo que digo, pueden irse de la sala, porque ahí se va su rango, ahí se va su futuro".

En su intervención, Trump anunció planes para desplegar tropas en ciudades que considera "peligrosas" y sugirió utilizarlas como zonas de entrenamiento. Además, expresó su interés en revivir acorazados obsoletos y criticó la influencia de políticas "woke" en el Ejército. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, apoyó estas ideas que promueven promoviendo un enfoque más estricto y tradicional en el Ejército, con estándares físicos y de apariencia específicos.

