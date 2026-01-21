Trump afirma que necesita Groenlandia y que Europa "no avanza en la dirección correcta", pero no recurrirá a la fuerza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en el Foro de Davos que Estados Unidos necesita Groenlandia por seguridad nacional e internacional. Además, precisa que "Europa no avanza en la dirección correcta", y que no quiere "recurrir a la fuerza".

El presidente estadounidense ha asegurado que Europa debe "corregir su dirección", a la vez que advirtió que si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico a pesar de las tensiones a propósito de Groenlandia.

"Europa no está avanzando en la dirección correcta"

El mandatario ha criticado la "sabiduría convencional" que ha dominado Estados Unidos y Europa que ha llevado a un aumento del gasto público y "inmigración masiva sin control y infinidad de importaciones extranjeras". "Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta", insistió el mandatario, que recordó sus raíces europeas frente a la élite trasatlántica congregada en Davos.

Trump ha criticado políticas de energías renovables, el bajo gasto de defensa en la OTAN, y dijo que la única manera de conseguir cosas es esa alianza es usar "excesiva fuerza", a lo que señala que "no lo voy a hacer".

"No quiero recurrir a la fuerza

El presidente Trump, ha asegurado en Davos, al hablar de sus deseos de anexionar la isla ártica de Groenlandia, que no quiere recurrir a la fuerza y no recurrirá a ella. "No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza".

"Venezuela va a ganar más dinero en próximos seis meses que en últimos veinte años"

En cuanto a Venezuela, Donald Trump ha remarcado que Venezuela ganará con el petróleo más dinero "en los últimos seis meses" de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años. El mandatario afirmó que después del ataque en el que capturó al expresidente Nicolás Maduro, las autoridades que ahora dirigen el Ejecutivo venezolanos aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo y la cooperación que ha ofrecido su país. "El liderazgo es bueno e inteligente", sostuvo.

Trump se reúne con Zelenski

Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúnen en Davos este miércoles. "Estoy tratando con el presidente (Vladímir) Putin y él quiere llegar a un acuerdo, creo. Estoy tratando con el presidente Zelenski y creo que él quiere llegar a un acuerdo, me reuniré con él hoy. Quizás esté entre el público en este momento", afirmó en el Foro de Davos, después de que Zelenski explicara que no había viajado a Suiza y permanecía en Kiev con el fin de gestionar la crisis energética provocada por los últimos ataques rusos.

