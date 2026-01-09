Trump afirma que EEUU atacará por "tierra" los cárteles que "dirigen" México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que el Ejército estadounidense va a "empezar" a efectuar ataques terrestrescontra los cárteles que "dirigen" México.

"Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país", ha precisado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, tras asegurar que "hemos eliminado el 97% de las drogas que llegan por mar", en referencia a los ataques a embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

En este sentido, Trump destacaba que "hemos hecho un muy buen trabajo, lo estamos acabando", aunque lamentaba que a pesar de ello "los cárteles siguen actuando y matan a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año".

"Las cifras son realmente altas, siempre serán demasiado altas si hay una sola persona (que muere), pero están bajando, al igual que en la frontera. La frontera fue un desastre total durante años (...) Nunca ha habido una frontera como esa, en la que cualquiera pudiera entrar en tu país", ha declarado.

Se trata de unas alusiones a México por parte del mandatario que llegan días después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flórez, en un ataque sobre Caracas y alrededores que ha enmarcado como un golpe al "narcoterrorismo", y que ha sido condenado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

La presidenta mexicana ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, sobre todo el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

