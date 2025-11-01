Un tren arrolla a un camión lleno de peras y 5 personas resultan heridas

Un camión lleno de peras ha sido arrollado por un tren dejando a 5 personas heridas. Los hechos ocurrieron este jueves 30 de octubre cerca de las 11:00h de la mañana en Países Bajos, concretamente en el pueblo de Meteren.

Como se puede observar en el vídeo grabado por unas cámaras de seguridad, un camión blanco y negro pasaba las vías del tren cuando las barreras de seguridad estaban levantadas y sin ningún tipo de peligro, cuando aparece un coche en sentido opuesto. El camión cree que tiene tiempo de retroceder antes de que baje la barrera, pero no le da tiempo y deja medio cuerpo del camión en mitad de las vías. De repente aparece un tren, con 400 pasajeros a bordo, y choca contra el camión dejando 5 personas heridas.

