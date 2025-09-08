Todos los detalles del regreso de Harry a Reino Unido: un posible acercamiento y algunas peticiones

El Príncipe Harry se convierte estos días en noticia de actualidad por su regreso a Reino Unido este 8 de septiembre, donde estará de vuelta por cuatro días, como ya adelantamos desde Antena 3 Noticias. Un momento muy destacable para la familia real británica desde que Harry decidiera dejar la Corona Británica en 2020.

Después de cinco años apartado del entorno de la realeza, muchas son las especulaciones que hay en relación con el regreso de Harry. La visita, ¿podría llegar a marcar un acercamiento con la familia real? Se trata de una cuestión sobre la que se habla en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. La imagen más esperada del regreso de Harry podría tener que ver con el encuentro con su padre, el rey Carlos III, un asunto que se prevé que podría atraer todas las miradas.

Muchas han sido las críticas públicas que el príncipe ha vertido sobre la familia real. Como las que realizaron él y su esposa, Meghan Markle durante la emisión de una serie-documental, 'Harry & Meghan', que trata sobre su vida y su historia de amor. Además de varios episodios contando cómo se conocieron, los protagonistas incluyen detalles en los que cuentan algunos de los motivos por los que decidieron abandonar la monarquía para comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

Pese a los desencuentros de Harry con su familia, los medios de comunicación han recogido algunas declaraciones en las que el príncipe se abre a una posible reconciliación. "No cierro las puertas a un entendimiento", aseguró Harry en mayo, mientras destacaba que deseaba encontrar la paz familiar. "Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa", confesaba durante una entrevista para la BBC.

¿Qué hará el príncipe Harry durante la visita?

La agenda del príncipe Harry durante su regreso a Reino Unido tiene un principal motivo: la celebración de la gala benéfica 'WellChild Awards' en Londres. Según detalla la prensa, Harry tendrá un papel destacado durante la gala, siendo el encargado de entregar un premio y además, de conversar y apoyar a las familias de niños que se enfrentan a enfermedades graves. Su recorrido continuará con una visita a una organización benéfica, 'Children in Need', con sede en Nottingham, con la Comisión de Policía y Crimen y líderes comunitarios, según informa la revista Hola.

Todo tipo de suposiciones crecen con el anuncio de su regreso. Harry habría puesto tres condiciones destacables para encontrarse con su padre. Por un lado, seguridad total para él y su familia, por otro, un control de la prensa, que debe ser coordinado por el Palacio de Buckingham y por último, que Meghan sea tratada como Su Alteza Real. Cabe destacar que Meghan Markle y sus hijos no acudirán a acompañar a Harry en su viaje a Reino Unido.

